盤中速報 - 愛麗絲大漲35.24%，報0.487美元

愛麗絲(ALICE)在過去 24 小時內漲幅超過35.24%，最新價格0.487美元，總成交量達0.81億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 97 名。

近 1 日最高價：0.668美元，近 1 日最低價：0.348美元，流通供給量：99,795,028。

MyNeighborAlice由瑞典的遊戲公司Antler Interactive開發，被稱為「去中心化的動物森友會」，是一個區塊鏈沙盒遊戲，用戶不需要任何區塊鏈知識即可進行遊戲，其原生代幣為Alice，用戶可以搜集遊戲中的道具作為非同質化代幣NFT，甚至實現社區自主治理，是一個備受矚目的項目。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.76%
  • 近 1 月：-1.91%
  • 近 3 月：-14.26%
  • 近 6 月：-8.50%
  • 今年以來：-68.78%

