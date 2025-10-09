search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 台達電(2308)9月營收570.61億元年增率高達53.83％

鉅亨網新聞中心


台達電(2308-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣570.61億元，年增率53.83%，月增率19.22%。

今年1-9月累計營收為3,932.72億元，累計年增率28.12%。

最新價為999元，近5日股價上漲12.63%，相關零組件業上漲6.16%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2687 張
  • 外資買賣超：+644 張
  • 投信買賣超：+1024 張
  • 自營商買賣超：+1019 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 570.61億 54% 19%
25/8 478.60億 27% 5%
25/7 453.97億 22% 8%
25/6 422.08億 21% 3%
25/5 410.45億 17% 1%
25/4 407.82億 22% -6%

台達電(2308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收台達電

相關行情

台股首頁我要存股
台達電999+1.83%
美元/台幣30.538+0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
台達電

53.33%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台達電

53.33%

勝率

#營收創高股

偏強
台達電

53.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty