search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

貨架上的科技革命！從靜默絨毛玩具到對話玩伴 AI玩具風靡中國也殺進美國

鉅亨網編譯陳韋廷


美國《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)周二 (7 日) 刊文指出，曾經只會靜靜陪伴兒童的絨毛玩具，如今因 AI 技術迎來新生。越來越多搭載對話機器人與語音助手功能的 AI 玩具進入市場，這股風潮在中國方興未艾之際，也已開始席捲美國貨架。

cover image of news article
貨架上的科技革命！從靜默絨毛玩具到對話玩伴 AI玩具風靡中國也殺進美國 (圖取自躍然創新)

根據深圳市玩具行業協會等機構發布的報告，截至 2024 年底，中國已有超過 1500 家 AI 玩具企業運營。到 2030 年，全球 AI 玩具市場規模將突破千億元人民幣，增速領先其他消費級 AI 領域。


這一趨勢背後是中國長期耕耘兒童教育電子產品的市場基礎。早在 1990 年代，步步高便推出學習機等產品，為當下 AI 玩具熱潮奠定了消費習慣與技術積累。

市場上已湧現多款代表性產品，其中中國的躍然創新開發的「BubblePal」備受關注。這款僅乒乓球大小的 AI 掛件，可透過手機應用切換迪士尼艾莎、中國動畫哪吒等多個預設角色，上市半年銷量便突破 20 萬件。

BubblePal 核心技術依托 DeepSeek 大語言模型，現已進駐美國、加拿大及英國市場，另一家新創企業 FoloToy 則主打「聲音客製」，家長可訓練熊、兔子或仙人掌造型的 AI 玩具模仿自身語氣。

FoloToy 今年第一季 AI 毛絨玩具銷量已超過 2 萬件，接近去年全年水平，預計今年全年銷量將達 30 萬件。

中國 AI 玩具企業的目光已不侷限本土。除 BubblePal 與 FoloToy 外，多家公司已布局海外，產品進入美國、德國、巴西等十餘個國家。

分析師馬瑞指出，中國兒童智慧設備市場意義特殊，因本地早有成熟的兒童教育電子產品生態，全球其他地區尚未達到此規模。

不過，這股熱潮也引發討論。美國玩具巨頭美泰兒與 OpenAI 合作，嘗試將對話式 AI 融入芭比等經典 IP，而購買了 AI 玩具的中國家長反饋兩極，有人讚賞玩具的互動性，也有人抱怨功能偶發故障，導致孩子興趣消退。

從靜默的毛絨夥伴到會對話的 AI 玩伴，兒童玩具的智慧化轉型正以中國為起點，逐漸改寫全球玩具市場的格局。

文章標籤

AI玩具BubblePal躍然創新麻省理工科技評論

相關行情

台股首頁我要存股
人民幣/美元0.1404+0.00%
美元/離岸人民幣7.1427-0.07%
美元/人民幣7.1190-0.01%
section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty