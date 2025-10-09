鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-09 08:40

美國《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)周二 (7 日) 刊文指出，曾經只會靜靜陪伴兒童的絨毛玩具，如今因 AI 技術迎來新生。越來越多搭載對話機器人與語音助手功能的 AI 玩具進入市場，這股風潮在中國方興未艾之際，也已開始席捲美國貨架。

貨架上的科技革命！從靜默絨毛玩具到對話玩伴 AI玩具風靡中國也殺進美國 (圖取自躍然創新)

根據深圳市玩具行業協會等機構發布的報告，截至 2024 年底，中國已有超過 1500 家 AI 玩具企業運營。到 2030 年，全球 AI 玩具市場規模將突破千億元人民幣，增速領先其他消費級 AI 領域。

這一趨勢背後是中國長期耕耘兒童教育電子產品的市場基礎。早在 1990 年代，步步高便推出學習機等產品，為當下 AI 玩具熱潮奠定了消費習慣與技術積累。

市場上已湧現多款代表性產品，其中中國的躍然創新開發的「BubblePal」備受關注。這款僅乒乓球大小的 AI 掛件，可透過手機應用切換迪士尼艾莎、中國動畫哪吒等多個預設角色，上市半年銷量便突破 20 萬件。

BubblePal 核心技術依托 DeepSeek 大語言模型，現已進駐美國、加拿大及英國市場，另一家新創企業 FoloToy 則主打「聲音客製」，家長可訓練熊、兔子或仙人掌造型的 AI 玩具模仿自身語氣。

FoloToy 今年第一季 AI 毛絨玩具銷量已超過 2 萬件，接近去年全年水平，預計今年全年銷量將達 30 萬件。

中國 AI 玩具企業的目光已不侷限本土。除 BubblePal 與 FoloToy 外，多家公司已布局海外，產品進入美國、德國、巴西等十餘個國家。

分析師馬瑞指出，中國兒童智慧設備市場意義特殊，因本地早有成熟的兒童教育電子產品生態，全球其他地區尚未達到此規模。

不過，這股熱潮也引發討論。美國玩具巨頭美泰兒與 OpenAI 合作，嘗試將對話式 AI 融入芭比等經典 IP，而購買了 AI 玩具的中國家長反饋兩極，有人讚賞玩具的互動性，也有人抱怨功能偶發故障，導致孩子興趣消退。