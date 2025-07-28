鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業SCCO-US的目標價調升至94.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南方銅業(SCCO-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至94.5元，調升幅度5%。其中最高估值130元，最低估值70.4元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予南方銅業評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀6位。
南方銅業今(28日)收盤價為98.19元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.46%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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