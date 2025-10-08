營收速報 - 利華(1423)9月營收1,442萬元年增率高達170.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為6,724萬元，累計年增率-24.03%。
最新價為37.75元，近5日股價下跌-0.39%，相關紡織纖維下跌-0.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1,442萬
|171%
|220%
|25/8
|451萬
|-57%
|-17%
|25/7
|540萬
|-63%
|79%
|25/6
|303萬
|-36%
|-42%
|25/5
|519萬
|-30%
|-18%
|25/4
|631萬
|5%
|-41%
利華(1423-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為毛條(包括炭化羊毛)之製造及銷售業務。其他羊毛之防縮、染整加工業務。前列各款所列有關業務之進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
