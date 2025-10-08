search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 利華(1423)9月營收1,442萬元年增率高達170.99％

鉅亨網新聞中心


利華(1423-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1,442萬元，年增率170.99%，月增率220.13%。

今年1-9月累計營收為6,724萬元，累計年增率-24.03%。

最新價為37.75元，近5日股價下跌-0.39%，相關紡織纖維下跌-0.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1,442萬 171% 220%
25/8 451萬 -57% -17%
25/7 540萬 -63% 79%
25/6 303萬 -36% -42%
25/5 519萬 -30% -18%
25/4 631萬 5% -41%

利華(1423-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為毛條(包括炭化羊毛)之製造及銷售業務。其他羊毛之防縮、染整加工業務。前列各款所列有關業務之進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收利華

相關行情

台股首頁我要存股
利華37.75-0.26%
美元/台幣30.535+0.05%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty