營收速報 - 群益期(6024)9月營收3.02億元年增率高達31.17％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為23.16億元，累計年增率14.69%。
最新價為48.5元，近5日股價上漲0.1%，相關金融保險下跌-0.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+48 張
- 外資買賣超：+48 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.02億
|31%
|48%
|25/8
|2.04億
|-33%
|-10%
|25/7
|2.27億
|-17%
|-3%
|25/6
|2.34億
|56%
|-4%
|25/5
|2.43億
|16%
|-39%
|25/4
|4.00億
|40%
|30%
群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
