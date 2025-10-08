search icon



營收速報 - 群益期(6024)9月營收3.02億元年增率高達31.17％

鉅亨網新聞中心


群益期(6024-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.02億元，年增率31.17%，月增率48.1%。

今年1-9月累計營收為23.16億元，累計年增率14.69%。

最新價為48.5元，近5日股價上漲0.1%，相關金融保險下跌-0.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+48 張
  • 外資買賣超：+48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.02億 31% 48%
25/8 2.04億 -33% -10%
25/7 2.27億 -17% -3%
25/6 2.34億 56% -4%
25/5 2.43億 16% -39%
25/4 4.00億 40% 30%

群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

