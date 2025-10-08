外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.93%，報0.5745元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日14:12，紐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.93%，暫報0.5745點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.60%
- 近 1 週：+0.07%
- 近 3 月：-3.30%
- 近 6 月：+4.60%
- 今年以來：+3.65%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.26%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.5%
- 美元/韓元相關性-0.65，本日下跌0.44%
