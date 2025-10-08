倚天酷碁9月營收3.4億元創歷史新高 旺季需求帶動電商銷售走強
鉅亨網記者吳承諦 台北
宏碁 (2353-TW) 旗下倚天酷碁 - 創 (2432-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收，受惠於電商銷售持續暢旺及新品助攻，達 3.4 億元呈年月雙增，並創歷史新高；累計前 9 個月營收達 23.2 億元，年增逾兩成。
倚天酷碁 - 創 9 月營收 3.4 億元，月增 37.85%、年增 16.11%；第三季營收 8.5 億元，季增 18.1%、年增 19.4%；累計前 9 個月營收 23.2 億元，年增 23.4%。
倚天酷碁表示，主要成長動能來自電腦周邊產品在亞馬遜 (AMZN-US) 等電商通路的強勁銷售，加上年底旺季（holiday cycle）備貨需求，帶動整體業績攀升。
倚天酷碁成長動能除來自電商通路外，亦受新品上市激勵，包括 Acer FreeSense Ring 智慧戒指以及行李箱與電動滑板車等新世代產品相繼推出，進一步拓展品牌能見度與產品組合多元化，展現旺季銷售潛力。
倚天酷碁提到，市場多元化策略持續奏效，除穩固美國市場外，亦成功拓展歐洲站點與其他亞太地區，銷售結構更為均衡。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告