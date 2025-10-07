盤中速報 - Wormhole大漲14.83%，報0.14美元
Wormhole(W)在過去 24 小時內漲幅超過14.83%，最新價格0.14美元，總成交量達0.34億美元，總市值6.64億美元，目前市值排名第 59 名。
近 1 日最高價：0.15美元，近 1 日最低價：0.12美元，流通供給量：4,732,804,134。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.00%
- 近 1 月：+69.74%
- 近 3 月：+104.95%
- 近 6 月：+79.16%
- 今年以來：-54.39%
