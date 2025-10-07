鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-07 17:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：API3(API3)24小時跌幅20.3%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅15.8%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

‌



近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅74.4%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅4.05%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅3.96%。