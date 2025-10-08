成本壓力與地緣政治雙殺！6成企業喊漲 渣打報告揭全球供應鏈重組浪潮

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-08 11:49

渣打集團今 (8) 日發布《貿易的未來：韌性》調查報告指出，全球經濟結構性變化與地緣政治情勢正顯著影響企業成本。超過 6 成受訪企業預期營運成本將上升 5% 至 14%，促使企業加速調整策略以提升業務韌性。面對物流、營運和產品相關成本的攀升，超過半數企業正採取調整供應鏈地域佈局、優化資金管理策略，以及加大數位化轉型等多管齊下的方式，有六大市場在跨國企業供應鏈重組中脫穎而出。

（圖：渣打提供）

渣打這份報告針對全球 1,200 名企業高階主管進行調查，旨在瞭解他們對未來三至五年全球貿易前景的看法及供應鏈足跡的策略變化。結果顯示，在跨境商業活動中，貿易關稅依然是企業最關注的議題，但新興科技與全球經濟成長同樣扮演重要角色。高達 53% 的企業將這三項因素並列為塑造貿易未來趨勢的主要驅動力。

此外，企業正積極運用科技掌握市場契機，95% 的企業表示已採用或計劃於未來兩年內採用數位化供應鏈融資平台，以提升與跨境供應商交易的韌性。同時，雲端運算、人工智慧及數位資產等技術也日益受到企業的重視。

渣打集團企業暨投資銀行業務全球聯席主管高恕年（Sunil Kaushal）表示：「我們觀察到企業對於發展全球貿易和建構完善供應鏈有強烈需求。企業正加速採用智慧製造與人工智慧，以提升營運效率並抵消成本上升的壓力。儘管貿易碎片化可能短期影響全球經濟成長，但發展中經濟體的快速繁榮及數位科技的發展，意味著全球貿易情勢儘管面臨複雜挑戰卻仍充滿機遇。現在正是企業積極主動增強韌性的時候。」

調查同時發現，有六大市場在跨國企業供應鏈重組中脫穎而出，包括印度、馬來西亞、中國大陸、印尼、阿拉伯聯合大公國（阿聯）及美國。其中，印度以其成長最快的主要經濟體地位和龐大人口紅利，成為受訪企業最青睞的市場，逾 4 成企業計劃擴大在當地的貿易與製造活動。

亞洲的貿易活動整體亦呈現上升趨勢，特別是馬來西亞與印尼可望進一步強化東協區域整合。阿聯則以其基礎設施及區域橋梁地位吸引鄰近市場企業投資。另外，全球企業也持續深耕美國與中國大陸兩大關鍵市場，兩者中短期內難以被取代。

渣打國際商業銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲指出，供應鏈衝擊、庫存與流動性管理壓力，加上快速數位轉型，這些變化正重新定義企業營運模式，使企業的財務需求變得更加複雜和多元化。

在全球面臨顛覆性變革之際，跨境貿易融資的重要性愈加提升，企業認知到與國際銀行建立合作關係的重要性，跨國銀行可透過廣泛的全球網絡，協助企業串連各地供應商，進而推動供應鏈跨境轉移。

朱佳玲說明，隨著東協、東南亞貿易和中東經濟圈成為供應鏈新熱點，企業對於這些新興貿易廊道的關注度不斷提升。報告並顯示，未來三到五年內，亞洲憑藉其市場規模、成本效益、創新動能及高成長消費者基礎，將持續擔綱全球貿易的中心角色。這也使得台灣作為亞洲樞紐與產業國際鏈結點的關鍵地位愈發凸顯。