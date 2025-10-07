search icon



1. 投信累計買超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、華邦電 (2344-TW)、台新新光金 (2887-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大金 (2885-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、緯創 (3231-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW)、鴻海 (2317-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
華邦電 (2344-TW)、緯創 (3231-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW)、華新 (1605-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、緯創 (3231-TW)、東元 (1504-TW)、鴻海 (2317-TW)、奇鋐 (3017-TW)


5. 投信當日 (03) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)、奇鋐 (3017-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、東元 (1504-TW)
 

緯創156.5+1.95%
華邦電42.05+8.38%
台新新光金18.1-0.82%
鴻海229+1.10%
元大金33.8-0.73%
華新26.65+5.54%
東元114.5+0.88%
奇鋐1185+1.72%
國泰台灣科技龍頭30.65+1.83%
元大航太防衛科技22.84+1.65%

#法人看好股

偏強
緯創

66.67%

勝率
偏強
華邦電

70.59%

勝率

#偏強機會股

偏強
華邦電

70.59%

勝率

#指標剛突破

偏強
華邦電

70.59%

勝率

#波段上揚股

偏強
華邦電

70.59%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
華邦電

70.59%

勝率

