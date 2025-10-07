盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌6.69%，報637.1美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日03:42股價下跌45.67美元，報637.10美元，跌幅6.69%，成交量4,953,324（股），盤中最高價687.00美元、最低價631.11美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.93%
- 近 1 月：+39.27%
- 近 3 月：+99.85%
- 近 6 月：+211.24%
- 今年以來：+110.84%
