search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌6.69%，報637.1美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間07日03:42股價下跌45.67美元，報637.10美元，跌幅6.69%，成交量4,953,324（股），盤中最高價687.00美元、最低價631.11美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.93%
  • 近 1 月：+39.27%
  • 近 3 月：+99.85%
  • 近 6 月：+211.24%
  • 今年以來：+110.84%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006740.280.36%
道瓊指數46694.97-0.14%
NASDAQ22941.67+0.71%
費城半導體6774.062.89%
Applovin Corp - Class A587-14.0%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty