營收速報 - 藥華藥(6446)9月營收13.18億元年增率高達41.34％
今年1-9月累計營收為107.54億元，累計年增率61.14%。
最新價為559元，近5日股價上漲9.18%，相關生技醫療上漲1.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2900 張
- 外資買賣超：+2590 張
- 投信買賣超：+78 張
- 自營商買賣超：+232 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|13.18億
|41%
|3%
|25/8
|12.74億
|41%
|-2%
|25/7
|13.02億
|48%
|9%
|25/6
|11.97億
|41%
|2%
|25/5
|11.79億
|49%
|-4%
|25/4
|12.26億
|84%
|4%
藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
