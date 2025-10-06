search icon



營收速報 - 藥華藥(6446)9月營收13.18億元年增率高達41.34％

鉅亨網新聞中心


藥華藥(6446-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣13.18億元，年增率41.34%，月增率3.44%。

今年1-9月累計營收為107.54億元，累計年增率61.14%。

最新價為559元，近5日股價上漲9.18%，相關生技醫療上漲1.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2900 張
  • 外資買賣超：+2590 張
  • 投信買賣超：+78 張
  • 自營商買賣超：+232 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 13.18億 41% 3%
25/8 12.74億 41% -2%
25/7 13.02億 48% 9%
25/6 11.97億 41% 2%
25/5 11.79億 49% -4%
25/4 12.26億 84% 4%

藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報9月營收藥華藥

