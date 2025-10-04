盤中速報 - Hooked Protocol大跌10.15%，報0.11美元
Hooked Protocol(HOOK)在過去 24 小時內跌幅超過10.15%，最新價格0.11美元，總成交量達0.29億美元，總市值0.29億美元，目前市值排名第 186 名。
近 1 日最高價：0.16美元，近 1 日最低價：0.11美元，流通供給量：261,415,398。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.70%
- 近 1 月：+10.26%
- 近 3 月：+13.56%
- 近 6 月：+2.71%
- 今年以來：-74.17%
