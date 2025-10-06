盤中速報 - 費城半導體大漲4.13%，報6855.34點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日09:30，費城半導體上漲271.59點（或4.13%），暫報6855.34點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.42%
- 近 1 月：+14.27%
- 近 3 月：+16.59%
- 近 6 月：+83%
- 今年以來：+32.21%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲4.86%；美光科技(MU-US)上漲3.96%；連貫(COHR-US)上漲2.85%；科林研發(LRCX-US)上漲2.81%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.76%。
部分成分股表現相對疲軟，科磊(KLAC-US)下跌3.31%；超微半導體(AMD-US)下跌2.98%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.26%；德州儀器(TXN-US)下跌1.1%；輝達(NVDA-US)下跌1.04%。
