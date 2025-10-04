盤中速報 - Verge大漲21.87%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心
Verge(XVG)在過去 24 小時內漲幅超過21.87%，最新價格0.01美元，總成交量達0.38億美元，總市值1.39億美元，目前市值排名第 113 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：16,521,951,236。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+77.10%
- 近 1 月：+56.17%
- 近 3 月：+61.48%
- 近 6 月：+108.57%
- 今年以來：-38.70%
