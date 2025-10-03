search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.62元下修至4.5元，其中最高估值5.26元，最低估值2.11元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.26(5.26)7.6310.69.89
最低值2.11(2.11)3.094.464.26
平均值4.23(4.22)5.777.196.55
中位數4.5(4.62)5.957.066.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值96.29億101.01億103.38億98.98億
最低值81.87億67.98億71.33億79.64億
平均值89.23億84.12億88.06億86.30億
中位數90.42億82.48億87.50億80.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

相關行情

台股首頁我要存股
Ovintiv Inc39.68+0.30%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty