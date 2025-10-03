營收速報 - 艾姆勒(2241)9月營收7,141萬元年增率高達32.97％

〈美股早盤〉投資人無懼美國政府關門 標普500指數與那指雙創歷史新高

特斯拉第三季交車量年增7.4%遠超預期 但馬斯克示警艱難時刻將至

〈金管會中秋記者會〉鎖帳戶惹民怨 彭金隆：銀行也是受害者「阻詐沒有妥協空間」