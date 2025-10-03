鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-03 17:33

被譽為「台灣金融教母」的遠東商業銀行董事長侯金英女士，今 (3) 日傳出辭世消息，享耆壽 95 歲，遠銀也公告證實接獲董事長逝世的通知，並表示，相關交接與後續事宜已由董事會依既定機制著手安排。

「台灣金融教母」、遠銀董事長侯金英逝世 享耆壽95歲。(鉅亨網資料照)

遠銀懷著不捨的心情與最高敬意發布聲明，董事長侯金英女士於 2025 年 10 月 3 日早晨安詳辭世。她自 2008 年接任董事長至今，以高瞻遠矚的卓越智慧及誠信的治理信念帶領遠銀穩健成長，並奠定堅實根基與聲譽。全體同仁萬般不捨，在緬懷侯董事長精神與風範之際，仍將恪遵職守，確保各項營運穩定如常，以不負侯董事長期以來教誨與領導。

台灣金融暨銀行學會攜手國立政治大學金融學系自 9 月正式啟動「金英講座」系列課程，8 月底時盛大舉行晚宴，現場系友齊聚、冠蓋雲集，侯金英更是親自出席與學生們同樂，央行總裁楊金龍當時因公未到場，但特別以央行式公文送上書面祝福，並獻上琉璃紀念碑，以表達對恩師的敬意。

侯金英享有「台灣金融教母」美譽，擁有超過 60 年的金融教育和培訓經驗。她曾擔任政治大學教授及銀行系主任，並創辦臺灣金融研訓院，以培育未來的金融人才為己任。

侯金英教授雖未曾任官，但桃李滿天下，被譽為「全台灣最重要金融領袖的推手」，學生遍及整個金融產業，除了楊金龍之外，還有行政院前院長林全、金管會前主委黃天牧、財政部前部長呂桔誠等。她的教學方式獨特，著重於結合實務與理論，並持續致力於提升台灣金融業的專業水準。

她春風化雨，深諳學生個性與需求：曾贈送黃天牧一座琉璃雄獅，叮囑「要兇一點」；曾送給呂桔誠一隻小狗玩偶，提醒在壓力下也要懂得紓解。侯金英常以自身經驗叮嚀學生，「一定要喜歡自己的工作，才能走得長遠。」