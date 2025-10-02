鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-02 16:40

南韓正面臨一場波及全國的行政數據危機，因上周五 (9 月 26 日) 大田國家資訊資源管理院發生的火災，將中央政府官員依賴的線上工作雲端儲存平台「G-Drive」徹底損毀。

韓公務員哭暈！國家資料中心火災燒光8年工作資料 647個行政系統迄今僅百餘個重啟（圖：Shutterstock）

南韓國家資訊資源管理院是國家級數據中心，為政府多個部門提供雲端服務，火警不單影響政府部分部門的內聯網無法使用電郵，政府多項涉及民生，例如郵政、金融、稅務、申領證件等網上服務受到影響。

作為公職人員專用線上儲存平台的 G-Drive 在 2017 年推出，初衷是規範工作資料管理、提升安全性，名稱中的「G」取自「government」（政府），其設計為每位公職人員提供 30GB 儲存空間，曾被視為「無紙化辦公」的重要工具。

南韓行政安全部曾發文要求「所有工作資料須統一存至 G-Drive，不得留存在辦公室電腦」，但正是這被寄予厚望的系統，因未搭建備份機制，在火災中淪為「資料黑洞」。

儘管行政安全部宣稱其餘 95 個系統透過線上或離線方式留存了備份，但 G-Drive 因儲存容量過大，最終未能倖免。

截至 2024 年 8 月，74 個部門的 12.5 萬名公職人員使用該平台，佔中央政府官員總數的 17%，如今他們的八年工作資料已「徹底消失」。

受衝擊最嚴重的是南韓人事管理處，該處消息人士透露，工作人員先前習慣將內部會議資料、國會文件，甚至公職人員個人資料、人事審核記錄等關鍵數據全存在 G-Drive，「現在業務幾乎停滯」。

儘管部分資料可能另行儲存在光州分院的「e-Person」系統，但具體遺失範圍仍無法準確判定。工作人員不得不緊急翻查辦公電腦、信箱及紙本文件，甚至考慮委託專業資料恢復公司，但前景未卜。

這場數據災難的影響已蔓延至行政運作。南韓政策協調室、行政安全部等部門使用 G-Drive 人員雖較少，但本月國會聽證會的籌備工作已受干擾。

一名科室級官員坦言：「大量資料遺失，恐無法準時提交國會要求的文件。」

更令人擔憂的是系統恢復進度。大田總部 647 個系統中，僅 62% 實現每日備份，38% 每月備份一次，部分系統最後一次備份停留在 8 月 31 日，意味著 9 月數據已永久丟失。

目前，南韓行政安全部打算將 96 個被燒毀的系統遷移至大邱分院恢復，預計耗時 4 星期，但專家指工期恐進一步延遲。截至周三 (1 日)，僅有 105 個系統(佔 16.2%) 恢復運行，恢復率不到兩成，速度持續放緩。

大田總院 5 樓機房作為資料倉儲所在區域，因未完全清理灰燼，恢復工作受阻。南韓行政安全部長尹昊炅先前表示，打算 10 月 12 日前完成 5 樓除塵，之後逐步重啟機房。

火災的連鎖損失仍在顯現。南韓郵政購物中心因係統停運，入駐商戶損失估算達 126 億韓元，與民生密切相關的「政府 24」「福祉通」等系統雖位於 2-4 樓未受波及，但整體行政效率已受拖累。