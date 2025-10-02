盤中速報 - 恆生科技指數上漲193.79點至6659.45點，漲幅3%
截至台北時間02日01:01，恆生科技指數上漲193.79點（或3%），暫報6659.45點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.25%
- 近 1 月：+11.5%
- 近 3 月：+21.93%
- 近 6 月：+19.57%
- 今年以來：+44.71%
焦點個股
家居裝修零售概念領漲+7.80%。其中 時富投資(01049-HK) 上漲 52.63% ; 國際家居零售(01373-HK) 上漲 1.25% ; 設計都會(01545-HK) 上漲 0% 。
黃金及貴金屬概念領漲+6.69%。其中 中國白銀集團(00815-HK) 上漲 32.08% ; 潼關黃金(00340-HK) 上漲 12.18% ; 龍資源(01712-HK) 上漲 10.1% 。
