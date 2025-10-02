search icon



盤中速報 - 恆生科技指數上漲193.79點至6659.45點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間02日01:01，恆生科技指數上漲193.79點（或3%），暫報6659.45點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.25%
  • 近 1 月：+11.5%
  • 近 3 月：+21.93%
  • 近 6 月：+19.57%
  • 今年以來：+44.71%

焦點個股


家居裝修零售概念領漲+7.80%。其中 時富投資(01049-HK) 上漲 52.63% ; 國際家居零售(01373-HK) 上漲 1.25% ; 設計都會(01545-HK) 上漲 0% 。

黃金及貴金屬概念領漲+6.69%。其中 中國白銀集團(00815-HK) 上漲 32.08% ; 潼關黃金(00340-HK) 上漲 12.18% ; 龍資源(01712-HK) 上漲 10.1% 。

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金3872.000.17%
現貨白銀47.420.21%
時富投資1.430+50.5%
國際家居零售0.810+1.25%
設計都會0.078+1.30%
中國白銀集團0.700+32.1%
潼關黃金3.050+12.6%
龍資源7.680+7.71%

