鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至7.54元，預估目標價為134.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.43元上修至7.54元，其中最高估值9.63元，最低估值6.61元，預估目標價為134.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.63(9.63)11.8915.25
最低值6.61(6.61)8.0915.25
平均值7.6(7.57)9.8715.25
中位數7.54(7.43)9.6115.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值80,287,64088,155,06098,113,790
最低值70,609,00076,700,00098,113,790
平均值73,017,64080,414,90098,113,790
中位數72,248,50079,642,00098,113,790

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.0910.7211.611.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		73,315,04270,440,94583,926,73583,793,572

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

