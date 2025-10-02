鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至7.54元，預估目標價為134.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.43元上修至7.54元，其中最高估值9.63元，最低估值6.61元，預估目標價為134.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.63(9.63)
|11.89
|15.25
|最低值
|6.61(6.61)
|8.09
|15.25
|平均值
|7.6(7.57)
|9.87
|15.25
|中位數
|7.54(7.43)
|9.61
|15.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80,287,640
|88,155,060
|98,113,790
|最低值
|70,609,000
|76,700,000
|98,113,790
|平均值
|73,017,640
|80,414,900
|98,113,790
|中位數
|72,248,500
|79,642,000
|98,113,790
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.09
|10.72
|11.6
|11.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,315,042
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
