惠譽信評：台灣3家純網銀虧損持續縮小 Q4監管若鬆綁有助存放款業務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-23 18:36

惠譽信評今 (23) 最新報告指出，台灣三家純網銀：樂天國際商業銀行、台灣連線商業銀行及將來商業銀行，在業務拓展中，虧損正持續收斂。然而，在尚未達成可持續獲利之前，它們仍需仰賴股東的資金支援。惠譽同時預期，自 2025 年第四季起，相關監管政策可能進一步鬆綁，這將有助於純網銀提升存款動能與中小企業放款業務，從而加速其資產負債表的成長。

終於不再燒錢了？惠譽信評揭密：台灣3家純網銀「何時」能真正賺錢！(圖: shutterstock）

惠譽認為，若政府能放寬對線下輔助流程的限制，例如面對面身分驗證及設置實體金融服務站，將能有效強化純網銀觸及微型與中小企業客戶的能力，進一步拓寬資金來源並開發新的放款機會。然而，純網銀在短中期內仍需面對人力成本與數位基礎建設支出的上升，

因此，持續仰賴股東的常態性資金支持是必要的。連線銀行已於 2025 年 6 月增資新台幣 50 億元以支持成長，惠譽預期樂天銀與將來銀行也將在 2026 年進行增資。