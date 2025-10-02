search icon



鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.74億美元，ALPINE(ALPINE)24小時漲幅達72.7%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格118,701.49美元，24小時漲跌幅+3.70%；以太幣(ETH)現報價格4,376.96美元，24小時漲跌幅+5.14%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.74億美元；USDC(USDC)24小時成交量達23.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達23.3億美元。

24小時漲幅：ALPINE(ALPINE)24小時漲幅72.7%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅57%；達世幣(DASH)24小時跌幅34.3%；Verge(XVG)24小時跌幅25.6%。


近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅16.2%；DEGO(DEGO)近一週漲幅15.7%；BounceBit(BB)近一週漲幅11.8%。

近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅121%；達世幣(DASH)近一週跌幅55.2%；Starknet Token(STRK)近一週跌幅39.1%。

