鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.74億美元，ALPINE(ALPINE)24小時漲幅達72.7%

鉅亨網新聞中心 2025-10-02 10:15

24小時漲幅：ALPINE(ALPINE)24小時漲幅72.7%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅57%；達世幣(DASH)24小時跌幅34.3%；Verge(XVG)24小時跌幅25.6%。

近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅16.2%；DEGO(DEGO)近一週漲幅15.7%；BounceBit(BB)近一週漲幅11.8%。