鉅亨速報

盤中速報 - 狗狗幣大漲8.15%，報0.24608美元

鉅亨網新聞中心


狗狗幣(DOGE)在過去 24 小時內漲幅超過8.15%，最新價格0.24608美元，總成交量達2.74億美元，總市值369.77億美元，目前市值排名第 5 名。

近 1 日最高價：0.24623美元，近 1 日最低價：0.22737美元，流通供給量：150,693,646,384。

Dogecoin來源為網路上一隻熱門的柴犬迷因哏，2013年從萊特幣LTC分支，可以用在Reddit和Titter中打賞贊助創作者，發布之後很快的在社群中流行起來，創辦者希望實現更易於被廣泛應用在現實生活，而不被投機者炒作的電子貨幣。Tesla執行長Elon Musk曾多次在Twitter表示對狗狗幣的意見。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.16%
  • 近 1 月：+10.78%
  • 近 3 月：+47.96%
  • 近 6 月：+34.18%
  • 今年以來：-28.20%

