鉅亨速報

盤中速報 - 達世幣大漲36.81%，報31美元

鉅亨網新聞中心


達世幣(DASH)在過去 24 小時內漲幅超過36.81%，最新價格31美元，總成交量達0.25億美元，總市值3.84億美元，目前市值排名第 74 名。

近 1 日最高價：34.3美元，近 1 日最低價：22.2美元，流通供給量：12,391,676。

Dash在2014年以萊特幣LTC分支推出，以保護隱私為要旨且具有良好的匿名性。為確保安全，推出了工作量證明演算法「X11」由11種不同的演算法共同組成：Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.76%
  • 近 1 月：-1.58%
  • 近 3 月：+16.19%
  • 近 6 月：-0.93%
  • 今年以來：-43.17%

