鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.69元，其中最高估值1.91元，最低估值1.45元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.91(1.91)
|2.51
|4
|5.12
|最低值
|1.45(1.31)
|1.5
|1.68
|1.86
|平均值
|1.68(1.65)
|1.99
|2.49
|3.02
|中位數
|1.69(1.65)
|2
|2.53
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.27億
|67.87億
|76.71億
|93.34億
|最低值
|38.88億
|41.96億
|48.55億
|53.42億
|平均值
|42.25億
|50.92億
|58.25億
|67.16億
|中位數
|42.22億
|49.80億
|56.78億
|54.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
