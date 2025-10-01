美軍將領大會召開 防長提10項新指令 川普現身
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國國防部長赫格塞思召集的美軍將領大會，周二（30 日）在維吉尼亞州匡蒂科海軍陸戰隊基地舉行，赫格塞思說，國防部需要有「合適人才」和「正確文化」，並就此提出 10 項新指令。
在近 50 分鐘講話中，赫格塞思指出，長期以來，誤導性政客迫使美軍關注錯誤事情，而他致力於清除過去幾年削弱「戰爭部」殺傷力的「明顯干擾」。
赫格塞思的新指令包括強化體能標準和測試，加強儀容要求，全面審查「有害領導力」、「霸凌和欺凌」政策，終結「如履薄冰」和零失誤指揮文化，解放已經被「武器化」的監察流程等。
此外，赫格塞思還抨擊「多元化、公平與包容」項目，強調「基於業績」晉升。
在強化體能標準和測試上，赫格塞思表示，從事作戰相關職業的軍人，必須按照男性標準進行體能測試，成績需達到 70% 評分或以上。
在外表儀容上，赫格塞思宣布不再允許留鬍鬚，並批評發胖的士兵和將領。
赫格塞思發表演說後，美國總統川普現身，並發表了一個多小時、內容廣泛的講話。川普批評「激進左翼民主黨人」，並稱美國正遭遇「內部入侵」。他說，應該把美國的「危險城市」列為國民警衛隊的訓練場。
「我國正受到來自內部的入侵。」川普說：「與外敵沒什麼不同，但在很多方面都更困難，因為他們不穿制服。」
美國國防部當天在社交媒體上進行直播。一些網友關注川普政府召集將領回國開會的開銷，質疑為何不通過郵件、線上會議等方式進行。
這次會議正值赫格塞思推動國防部大規模改革之際，改革措施包括裁減現役美軍 20% 四星上將，以及將「國防部」更名為「戰爭部」。
