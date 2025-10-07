【Joe’s華爾街脈動】華府僵局未改，科技股領導地位屹立不搖
Joe Lu
人工智慧 (AI) 實力驅動科技股走強，美國政府關門持續之際，為台股開盤指明方向
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 6 日 美東時間
摘要
長期增長趨勢，特別是人工智慧 (AI) 的投資週期，正展現出其韌性，(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉AMD狂飆近24% 台積電ADR升約3.5% 標普那指齊刷新高
- 【Joe’s華爾街脈動】無視政治紛擾，AI趨勢力推股市創新高
- 〈美股盤後〉非農數據延遲公布 美股盤中強勢登頂後回落 周線收紅
- 【Joe’s華爾街脈動】人工智慧(AI)概念股創紀錄，債券市場卻發出警訊
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇