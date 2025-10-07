search icon



【Joe’s華爾街脈動】華府僵局未改，科技股領導地位屹立不搖

Joe Lu


人工智慧 (AI) 實力驅動科技股走強，美國政府關門持續之際，為台股開盤指明方向

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】華府僵局未改，科技股領導地位屹立不搖 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 6 日 美東時間


摘要
  • 週一美股盤勢顯示科技股表現優於大盤，此為特定產業催化劑壓過宏觀經濟擔憂的訊號。
  • 那斯達克指數在半導體產業人工智慧 (AI) 論述的強勢帶動下上漲，道瓊工業平均指數則錄得下跌。
  • 美國公債殖利率走高，但仍處於近期交易區間內，顯示固定收益市場認為政治僵局的立即性風險有限。
  • 持續的政府關門是主要經濟變數，歷史先例指向此事件將對第四季 GDP 增長構成暫時性拖累，從而強化了貨幣寬鬆的理由。
  • 華府政治僵局持續，但市場受到聯準會十月降息的堅定預期所支撐。

長期增長趨勢，特別是人工智慧 (AI) 的投資週期，正展現出其韌性，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

