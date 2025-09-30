中共宣布：二十屆四中全會10/20在北京登場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-30 09:34

中共中央政治局周一（29 日）召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃重大問題，中共中央總書記習近平主持會議。

中共宣布二十屆四中全會10/20在北京登場。（圖：新華社）

據《新華社》報導，會議決定，中共第二十屆中央委員會第四次全體會議於 10 月 20 日至 23 日在北京召開。

中共中央政治局聽取《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆四中全會審議。

會議指出，這次徵求意見充分發揚民主、集思廣益，各地區各部門各方面對建議稿給予充分肯定，認為建議稿準確把握「十五五」時期黨和國家事業發展所處歷史方位，深入分析中國發展環境面臨的深刻複雜變化，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫。

會議強調，「十五五」時期經濟社會發展必須堅持黨的全面領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫穿經濟社會發展各方面全過程；堅持人民至上，尊重人民主體地位，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民；堅持高品質發展，以新發展理念引領發展，因地制宜發展新質生產力，推動經濟持續健康發展和社會全面進步；堅持全面深化改革，擴大高水準開放，持續增強發展動力和社會活力；堅持有效市場和有為政府相結合，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用；堅持統籌發展和安全，強化底線思維，有效防範化解各類風險，以新安全格局保障新發展格局。