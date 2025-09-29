鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至1元，預估目標價為40.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.96元上修至1元，其中最高估值1.11元，最低估值0.73元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.11(1.11)1.160.99
最低值0.73(0.73)0.50.62
平均值0.96(0.94)0.810.77
中位數1(0.96)0.730.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.81億20.05億21.50億22.57億
最低值18.41億19.06億19.65億22.57億
平均值18.58億19.53億20.63億22.57億
中位數18.57億19.54億20.95億22.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.420.721.011.08
營業收入11.83億13.27億15.07億16.43億17.46億

詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSAMH

