鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為40.00元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.96元，其中最高估值1.11元，最低估值0.56元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.16
|0.99
|最低值
|0.56(0.56)
|0.52
|0.62
|平均值
|0.91(0.91)
|0.8
|0.78
|中位數
|0.96(0.91)
|0.71
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.81億
|20.05億
|21.58億
|22.87億
|最低值
|18.22億
|19.06億
|19.89億
|22.87億
|平均值
|18.57億
|19.56億
|21.04億
|22.87億
|中位數
|18.57億
|19.54億
|21.36億
|22.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.28
|0.42
|0.72
|1.01
|1.08
|營業收入
|11.83億
|13.27億
|15.07億
|16.43億
|17.46億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
