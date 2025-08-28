鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為40.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.96元，其中最高估值1.11元，最低估值0.56元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.11(1.11)1.160.99
最低值0.56(0.56)0.520.62
平均值0.91(0.91)0.80.78
中位數0.96(0.91)0.710.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.81億20.05億21.58億22.87億
最低值18.22億19.06億19.89億22.87億
平均值18.57億19.56億21.04億22.87億
中位數18.57億19.54億21.36億22.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.420.721.011.08
營業收入11.83億13.27億15.07億16.43億17.46億

詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

