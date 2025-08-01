鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為40.75元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.91元，其中最高估值1.09元，最低估值0.56元，預估目標價為40.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.09(1.09)
|1.12
|0.96
|最低值
|0.56(0.56)
|0.52
|0.62
|平均值
|0.85(0.84)
|0.78
|0.77
|中位數
|0.91(0.84)
|0.73
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.67億
|20.05億
|21.58億
|23.06億
|最低值
|18.21億
|19.02億
|19.77億
|23.06億
|平均值
|18.49億
|19.46億
|20.98億
|23.06億
|中位數
|18.51億
|19.37億
|21.22億
|23.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.28
|0.42
|0.72
|1.01
|1.08
|營業收入
|11.83億
|13.27億
|15.07億
|16.43億
|17.46億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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