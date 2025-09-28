盤中速報 - Hifi Finance大跌20.97%，報0.13美元
鉅亨網新聞中心
Hifi Finance(HIFI)在過去 24 小時內跌幅超過20.97%，最新價格0.13美元，總成交量達0.21億美元，總市值0.18億美元，目前市值排名第 202 名。
近 1 日最高價：0.17美元，近 1 日最低價：0.11美元，流通供給量：141,872,805。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：0.00%
- 近 1 月：+41.11%
- 近 3 月：+2.01%
- 近 6 月：-61.45%
- 今年以來：-76.36%
