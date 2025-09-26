search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普(JBL-US)EPS預估上修至11.02元，預估目標價為253.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對捷普(JBL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.8元上修至11.02元，其中最高估值11.12元，最低估值10.6元，預估目標價為253.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.12(11.12)13.516.4
最低值10.6(10.5)12.0113.75
平均值10.98(10.81)12.6614.96
中位數11.02(10.8)12.5514.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值314.83億337.91億369.73億
最低值307.61億323.08億358.20億
平均值311.95億329.58億363.97億
中位數312.83億327.90億363.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.586.906.0211.175.92
營業收入292.85億334.78億347.02億288.83億298.02億

詳細資訊請看美股內頁：
捷普(JBL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJBL

相關行情

台股首頁我要存股
捷普210.32-6.64%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty