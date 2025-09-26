鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普(JBL-US)EPS預估上修至11.02元，預估目標價為253.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對捷普(JBL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.8元上修至11.02元，其中最高估值11.12元，最低估值10.6元，預估目標價為253.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.12(11.12)
|13.5
|16.4
|最低值
|10.6(10.5)
|12.01
|13.75
|平均值
|10.98(10.81)
|12.66
|14.96
|中位數
|11.02(10.8)
|12.55
|14.73
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|314.83億
|337.91億
|369.73億
|最低值
|307.61億
|323.08億
|358.20億
|平均值
|311.95億
|329.58億
|363.97億
|中位數
|312.83億
|327.90億
|363.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.58
|6.90
|6.02
|11.17
|5.92
|營業收入
|292.85億
|334.78億
|347.02億
|288.83億
|298.02億
詳細資訊請看美股內頁：
捷普(JBL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
