〈熱門股〉博智營收回神並將攜手日商投資越南 股價周漲7.14%

PCB 廠博智電子 (8155-TW)，在伺服器板需求挹注營收回神在 8 月創下歷史次高同時，並將與日本大廠 Meiko 共同在越南投資設 PCB 廠進一步搶攻 AI 伺服器訂單，股價在 26 日逆勢大漲，收盤報 157.5 元，股價周漲幅達 7.14%。