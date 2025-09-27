〈熱門股〉博智營收回神並將攜手日商投資越南 股價周漲7.14%
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠博智電子 (8155-TW)，在伺服器板需求挹注營收回神在 8 月創下歷史次高同時，並將與日本大廠 Meiko 共同在越南投資設 PCB 廠進一步搶攻 AI 伺服器訂單，股價在 26 日逆勢大漲，收盤報 157.5 元，股價周漲幅達 7.14%。
博智電子將與日本大廠 Meiko(名幸電子)1600 萬美元 (新台幣 4.88 億元) 共同在越南投資設立的 PCB 廠，將由博智電子持股 70%，Meiko 持股 30%，預計於 2026 年試產，2027 年量產擴產以因應未來全球業務需求。
博智電子 2025 年以來伺服器板接單滿，2025 年上半年營收 21.51 億元，毛利率 11.2%，稅後純益 5536 萬元，每股純益 1.04 元。本周並獲三大法人買超 752 張，股價收在 157.5 元，站上所有均線，向上挑戰前波高點 161.5 元，短線支撐在 5 日線 153.8 元。
