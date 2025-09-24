盤後速報 - 花王(8906)次交易(25)日除息0.1元，參考價34.95元
鉅亨網新聞中心
花王(8906-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為34.95元，相較今日收盤價35.05元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|35.05
|0.1
|0.29%
|0.0
|2022/10/06
|19.4
|0.1
|0.52%
|0.0
|2021/10/13
|14.2
|0.1
|0.7%
|0.0
|2020/08/24
|16.0
|0.2117
|1.32%
|0.0
|2019/08/23
|17.45
|0.1058
|0.61%
|0.0
