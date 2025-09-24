search icon



盤後速報 - 花王(8906)次交易(25)日除息0.1元，參考價34.95元

鉅亨網新聞中心


花王(8906-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為34.95元，相較今日收盤價35.05元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 35.05 0.1 0.29% 0.0
2022/10/06 19.4 0.1 0.52% 0.0
2021/10/13 14.2 0.1 0.7% 0.0
2020/08/24 16.0 0.2117 1.32% 0.0
2019/08/23 17.45 0.1058 0.61% 0.0

花王35.05+0.29%

