盤後速報 - 花王(8906)下週(9月25日)除息0.1元，預估參考價36.0元
鉅亨網新聞中心
花王(8906-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(9月18日)收盤價36.10元計算，預估參考價為36.0元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
花王(8906-TW)所屬產業為其他業，主要業務為印刷。近5日股價上漲1.94%，櫃買市場加權指數下跌1.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|36.10
|0.1
|0.28%
|0.0
|2022/10/06
|19.4
|0.1
|0.52%
|0.0
|2021/10/13
|14.2
|0.1
|0.7%
|0.0
|2020/08/24
|16.0
|0.2117
|1.32%
|0.0
|2019/08/23
|17.45
|0.1058
|0.61%
|0.0
