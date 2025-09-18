search icon



盤後速報 - 花王(8906)下週(9月25日)除息0.1元，預估參考價36.0元

鉅亨網新聞中心


花王(8906-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(9月18日)收盤價36.10元計算，預估參考價為36.0元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

花王(8906-TW)所屬產業為其他業，主要業務為印刷。近5日股價上漲1.94%，櫃買市場加權指數下跌1.09%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 36.10 0.1 0.28% 0.0
2022/10/06 19.4 0.1 0.52% 0.0
2021/10/13 14.2 0.1 0.7% 0.0
2020/08/24 16.0 0.2117 1.32% 0.0
2019/08/23 17.45 0.1058 0.61% 0.0

