康普越南廠本月開始試產 年產能2.5萬噸 

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-18 12:51

‌



電池材料業者康普 (4739-TW) 位於越南廣寧省的 VINACOREMAX 舉行開幕典禮，新廠主要生產三元鋰電池的正極材料，硫酸鎳年產能為 2.5 萬噸。董事長何基丞表示，越南廠本月已開始試產，同步進行客戶稽核，樣品驗證完成後陸續出貨。

康普越南廠。(圖：業者提供)

康普越南新廠開幕由董事長何基丞親自主持，日本電池協會理事長暨 PPES 執行長好田博昭與亞洲、歐洲及美國客戶代表偕同參加，廣寧省政府官員亦親臨現場，展現對康普布局的支持，共同見證重要里程碑。

‌



康普指出，隨著全球電動車滲透率逐漸提升，為達到長續航與高能量密度，三元鋰電池朝向高鎳化的趨勢發展，其中關鍵原料為硫酸鎳，越南廠的設立，不僅能即時回應市場需求，更進一步強化公司在電池材料供應鏈的角色。

康普看好，越南之區域經貿協定 (RCEP、CPTPP 等) 對於亞洲市場具關稅優勢，越南生產有望降低客戶採購成本，提升產品競爭力。國際電池與車用大廠對此皆表達肯定，認為新廠的投產不僅意味產能提升，更象徵著供應鏈韌性與服務的進一步增強。

展望未來，康普除調試拉升硫酸鎳產能，也同步實踐永續閉環 (Closed Loop) 策略，台灣與 VINACOREMAX 的產線都兼具處理電池回收材料的驗證場域，將退役電池回收處理，再投入電池材料供應鏈循環使用，降低對原生礦產的依賴，滿足全球汽車廠與電池製造商對 ESG 的要求。

康普強調，越南廠的啟用是邁向國際化與永續發展的重要里程碑，將攜手全球合作夥伴，共同推動電動車產業加速邁向循環永續。