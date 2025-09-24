鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.92元，預估目標價為90元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.99元下修至3.92元，其中最高估值4.31元，最低估值3.75元，預估目標價為90元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.31(4.51)4.596.52
最低值3.75(3.75)4.334.68
平均值3.99(4.05)4.435.33
中位數3.92(3.99)4.425.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值696,536,520736,063,530765,536,230
最低值663,383,200686,713,240747,082,000
平均值686,953,070721,571,520760,388,700
中位數689,245,560725,902,240764,468,290

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.643.233.023.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		657,636,534581,102,935524,831,664473,501,669

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

統一78.9+0.64%
美元/台幣30.326+0.11%

