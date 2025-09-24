鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.92元，預估目標價為90元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.99元下修至3.92元，其中最高估值4.31元，最低估值3.75元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.31(4.51)
|4.59
|6.52
|最低值
|3.75(3.75)
|4.33
|4.68
|平均值
|3.99(4.05)
|4.43
|5.33
|中位數
|3.92(3.99)
|4.42
|5.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|696,536,520
|736,063,530
|765,536,230
|最低值
|663,383,200
|686,713,240
|747,082,000
|平均值
|686,953,070
|721,571,520
|760,388,700
|中位數
|689,245,560
|725,902,240
|764,468,290
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.64
|3.23
|3.02
|3.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|657,636,534
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 5檔台股ETF指數定審 00934、009802大換血
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至3.99元，預估目標價為91元
- 日DUSKIN與統一集團有機會擴大生活服務合作 發展高齡清潔市場
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至3.92元，預估目標價為90元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇