盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.04%，報136.68美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間24日04:00股價上漲6.56美元，報136.68美元，漲幅5.04%，成交量2,455,309（股），盤中最高價142.77美元、最低價135.26美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.82%
  • 近 1 月：+19.93%
  • 近 3 月：+35.8%
  • 近 6 月：-4.03%
  • 今年以來：-21.93%

Onto Innovation Inc.

