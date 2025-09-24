盤中速報 - 雪崩代幣大漲9.69%，報35.1美元
鉅亨網新聞中心
雪崩代幣(AVAX)在過去 24 小時內漲幅超過9.69%，最新價格35.1美元，總成交量達3.51億美元，總市值148.35億美元，目前市值排名第 10 名。
近 1 日最高價：36.16美元，近 1 日最低價：31.32美元，流通供給量：422,275,285。
Avalanche與大部分公鏈不同，由三條平行公鏈所組成：P鏈，負責數據資料和驗證的平台鏈；X鏈，主要資產和交易資產的交易鏈：C鏈，處理智能合約互動的合約鏈。雪崩協議將經典共識協定和中本聰共識協定合併成一個全新的協議，具有高擴展性、高拜占庭容錯、低資源浪費、低成本的特點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.23%
- 近 1 月：+28.56%
- 近 3 月：+86.93%
- 近 6 月：+70.33%
- 今年以來：-10.64%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Numeraire大漲11.11%，報16.6美元
- 盤中速報 - Numeraire大漲16.15%，報17.19美元
- 盤中速報 - ether.fi大漲11.56%，報1.48美元
- 盤中速報 - BounceBit大跌9.48%，報0.21美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇