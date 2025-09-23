盤中速報 - Numeraire大漲16.15%，報17.19美元
Numeraire(NMR)在過去 24 小時內漲幅超過16.15%，最新價格17.19美元，總成交量達0.25億美元，總市值1.30億美元，目前市值排名第 115 名。
近 1 日最高價：19.2美元，近 1 日最低價：14.23美元，流通供給量：7,514,702。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.68%
- 近 1 月：+66.10%
- 近 3 月：+102.76%
- 近 6 月：+60.48%
- 今年以來：-10.80%
