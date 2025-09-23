鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過25.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格113,228.03美元，24小時漲跌幅+0.63%；以太幣(ETH)現報價格4,218.75美元，24小時漲跌幅+0.67%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達25.77億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達17.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.77億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Numeraire(NMR)24小時跌幅15.4%；雪崩代幣(AVAX)24小時跌幅14.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅18.3%；MANTRA(OM)近一週漲幅18.1%；CFX(CFX)近一週漲幅18%。
近一週跌幅：SUN(SUN)近一週跌幅59.9%；Trust Wallet Token(TWT)近一週跌幅49.3%；DEXE(DEXE)近一週跌幅49.2%。
