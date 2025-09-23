台睿首推B2C保健產品 力拚每年創造5至10億元業績
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台睿 (6580-TW) 今 (23) 日推出保健產品「硒 2 皙」，為台睿首次進入 B2C 市場。董事長林羣表示，希望透過「硒 2 皙」為台睿打造另一隻能創造現金流的腳，力拚每年創造 5 至 10 億元的業績。
台睿此次推出的「硒 2 皙煥白膜衣錠」，以「內在主動防護」為設計理念所研發。台睿指出，「硒」為人體必需的微量元素之一，具活性硒作用，有助抵抗氧化壓力，幫助維持肌膚健康，而「硒 2 皙煥白膜衣錠」選用台睿專屬原料「硒立元」，具備高純度與高活性，更有利人體吸收。
林羣指出，以「硒 2 皙煥白膜衣錠」平均售價約 2000 元計算，希望上市後每年可至少創造 5 億元的業績，並以 10 億元為目標。而「硒 2 皙煥白膜衣錠」為「好硒家」品牌的首發產品，未來也將逐步擴大硒營養補充的產品線。
林羣進一步指出，在「硒 2 皙煥白膜衣錠」上市後，短期可立即獲利，創造現金流，加上幾項抗癌藥物皆有進展，同時配合公司新藥劑轉方案推動，對於明年上市、公司財務表現皆有正面效益。
台睿提到，「硒 2 皙煥白膜衣錠」為公司首次進軍 B2C 銷售市場，通路也已整合線上、線下，線上通路包括好硒家官網，並將陸續上架至 MOMO 購物網、PChome 24h 等線上平台，實體通路則有寶雅、大樹藥局及三友藥妝等。
