盤中速報 - ether.fi大漲13.71%，報1.44美元
ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內漲幅超過13.71%，最新價格1.44美元，總成交量達0.35億美元，總市值6.68億美元，目前市值排名第 57 名。
近 1 日最高價：1.46美元，近 1 日最低價：1.26美元，流通供給量：466,004,038。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.03%
- 近 1 月：+13.68%
- 近 3 月：+50.05%
- 近 6 月：+121.65%
- 今年以來：-33.55%
