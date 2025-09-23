能源和金融首度攜手！中油與玉山銀簽署「跨界」保育協議 邁向「30x30」目標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-23 17:58

台灣中油公司今（23）日與玉山銀行簽署生物多樣性保育合作意向書，由台灣中油永續長副總經理廖惠貞及玉山銀行永續長資深副總經理張綸宇共同簽署。此項合作不僅展現台灣中油在企業永續轉型上的決心，更開創能源業與金融業跨界合作的先例，共同致力於提升自然生態保育，結合雙方優勢，共同推動生物多樣性維護、海陸域 OECMs 認證及響應 30X30 目標。

能源和金融首度攜手！中油與玉山銀簽署「跨界」保育協議 共同落實「30x30」目標。（圖：中油提供）

台灣中油長期投入自然保育，從觀塘液化天然氣接收站的藻礁與柴山多杯孔珊瑚監測，到復育小燕鷗棲地與推廣環境教育，成果豐碩。112 年，公司更成立全國首個「生態保育公益信託基金」，支持各項國內生態保育研究。中油以「港區即保育區」為核心理念，啟動「永安珊瑚方舟保種計畫」並監測深澳港周邊生態，未來也將持續盤點並展開桃園、高雄、石門、蘇澳等運營場域的生態調查與棲地營造工作。

114 年更響應國際生物多樣性公約，致力達成保育全球 30% 海陸域面積（30X30）的目標，向主管機關提出 OECMs（其他有效保育區或保育共生地）共 2 個陸域、1 個海域運營場域認證申請，預計審查結果將於今年底出爐，將進一步凸顯中油在自然資產管理上的長期努力與正面影響。