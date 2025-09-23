盤後速報 - 加捷生醫(4109)次交易(24)日除息0.5元，參考價16.4元
鉅亨網新聞中心
加捷生醫(4109-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為16.4元，相較今日收盤價16.90元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.96%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/24
|16.90
|0.5
|2.96%
|0.0
|2024/08/26
|31.95
|0.5
|1.56%
|0.0
|2017/09/05
|18.950001
|0.08
|0.42%
|0.4
|2016/09/12
|21.799999
|0.2
|0.92%
|0.3
|2015/09/14
|23.75
|0.2014
|0.85%
|0.4028
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 加捷生醫(4109)下週(9月24日)除息0.5元，預估參考價16.1元
- 【量大強漲股整理】台股開低走低，強勢族群回檔，AI眼鏡、機器人股有機會續航?
- 盤中速報 - 加捷生醫(4109)股價拉至漲停，漲停價18.8元，成交2,549張
- 盤中速報 - 加捷生醫(4109)急拉3.12%報18.05元，成交1,480張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇