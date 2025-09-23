search icon



盤後速報 - 加捷生醫(4109)次交易(24)日除息0.5元，參考價16.4元

鉅亨網新聞中心


加捷生醫(4109-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為16.4元，相較今日收盤價16.90元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/24 16.90 0.5 2.96% 0.0
2024/08/26 31.95 0.5 1.56% 0.0
2017/09/05 18.950001 0.08 0.42% 0.4
2016/09/12 21.799999 0.2 0.92% 0.3
2015/09/14 23.75 0.2014 0.85% 0.4028

台股台股除權息台股盤後盤後速報

加捷生醫16.9+1.81%

#一紅吃三黑

偏強
加捷生

81.48%

勝率

#極短線強勢

偏強
加捷生

81.48%

勝率

