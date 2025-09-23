中國成語是解方！橋水基金達利歐：英美經濟前景正走向非常、非常黑暗的時期

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 09:20

‌



全球最大避險基金橋水創辦人達利歐近日對美國和英國的未來發出嚴厲警告稱兩國發展軌跡均不樂觀，「我們正走向非常、非常黑暗的時期」。他認為，美英兩國都呈現出週期接近危險階段的明顯症狀。

橋水基金達利歐：英美經濟前景正走向非常非常黑暗的時期 這句中國成語是解方（圖：Shutterstock）

達利歐基於 500 年歷史的研究，提出一個可預測的 80 年周期，指出重大全球和內部衝突時代即將來臨。他的分析框架圍繞著推動歷史週期的五種主要力量：貨幣和債務力量、內部衝突、地緣政治衝突、自然行為和人類創造力 (尤其是技術)。

‌



他在播客節目「CEO 日記」中解釋，英國有財政問題，政府債務問題突出，債務相對於收入上升會擠壓經濟，這種財政緊張與激烈的內部衝突有關。由於龐大的財富和機會差距，英國社會左右翼分歧深刻，人們對制度失去信任，英國缺乏美國的創新文化和強大資本市場，進一步阻礙其發展前景。

至於美國前景，達利歐同感悲觀。他雖肯定美國創業創新文化，但也指出美國面臨嚴峻挑戰。美國有嚴重債務問題，內部政治格局因財富和價值觀差距而兩極化，制度本身陷入危險。此外，美國正面臨決定未來世界秩序的技術戰爭，「技術戰爭的贏家將贏得所有戰爭」。達利歐以核武發展等歷史先例來加以證明自身觀點。

儘管前景黯淡，達利歐傳達的訊息並非絕望，而是聚焦於個人準備。他強調，關鍵不是是否擔心，而是「你作為一個個體如何應對它」，並給予應對建議。

達利歐強調靈活性和機動性的重要性，並以中國成語「狡兔三窟」為例，認為不應被固定資產限制。財務上，個人要透過有紀律的收入、支出和儲蓄來增強實力並明智地投資。個人層面，要了解自身「本性」，找到相符生活道路，處於職業生涯早期應向最好導師學習而非追求高薪工作。